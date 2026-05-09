明日5月10日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、新企画「仕立て屋DASH」がスタート！城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、郄地優吾（SixTONES）が、本来なら捨てちゃう“魚の皮”を有効利用し服作りに挑戦。素材から仕立てまで、服をイチから手づくり！さらに、完成した服で城島がファッションショーに参戦！「DASH」史上初の大実験の結末は…!?◆「1着作るのにこんなに手間かかっ