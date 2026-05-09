明日5月10日（日）よる7時 日本テレビ系で放送の「ザ！鉄腕！DASH!!」は、新企画「仕立て屋DASH」がスタート！城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、郄地優吾（SixTONES）が、本来なら捨てちゃう“魚の皮”を有効利用し服作りに挑戦。素材から仕立てまで、服をイチから手づくり！さらに、完成した服で城島がファッションショーに参戦！「DASH」史上初の大実験の結末は…!?

◆「1着作るのにこんなに手間かかってるんだ…」初の服作りに悪戦苦闘！

これまでさまざまなモノをイチから手作りしてきた「ザ！鉄腕！DASH!!」が、衣食住の中で唯一手を出してこなかった“衣”。昨今の原油価格高騰による衣類への影響も懸念される中、「捨てちゃう材料で作っちゃおう」と、ついに夢の企画が実現。

今回目をつけたのは魚の皮。普段、釣った魚はおいしくいただいているものの、皮の使い道に困っていた城島たち。実際、魚の皮やアラは年間約200万トンが廃棄されているとも…。ならばその皮を使わない手はないと、まずは全国から魚が集まる東京・築地で皮を調達。おろし立てのブリやサケ、マグロなど、魚によって皮の質感や厚みが違うことに気付いた一同は、「バッグとかにいけそう」「セットアップ作れるかも！」と妄想が止まらない。さらに、より硬い皮を手に入れるべく、加藤英明氏（静岡大学）と番組スタッフ・ランボーが沖縄へ飛び…あの外来魚を捕獲！

そうして集まった魚の皮、101枚。ここから最大の難関は、魚特有の生臭さとぬめりを取り除き、皮の強度を上げること。城島が考えた秘策に、器用な郄地も「知らないことだらけ」とまさに目からウロコ。果たして、魚の皮が一体どんな素材に生まれ変わるのか？

ファッション業界を志していた松島の憧れの場所で、ファッションのプロたちと一緒に仕立てを開始。「どんな素材でも扱った実績がある」とロケ開始時に言っていた、東京モード学園の小久保先生も「魚の皮は…さすがに扱ったことない」と城島らが持ってきた素材を見て驚きの表情。

さらに、魚の尾ひれから着想を得て横山が発案した新ファッション用語「ギョッポ」とは!? 校長・吉田先生も「（今までにない概念のデザインで）ファッション業界に新しい言葉を生み出してる」と感服…！プロですら「扱ったことがない」という魚の皮を、みんなで試行錯誤しながら1着のジャケットに。松島のデザインを見てファッションのプロも「素晴らしい！」と大絶賛。

「やばいやばい、終わらん！」「1着作るのにこんなに手間がかかってるんだ…」「服のありがたみがめっちゃ分かる！」と悪戦苦闘の末、世界に一つだけのジャケットがついに完成！夢の魚革ジャケットで、城島がランウェイを優雅に泳ぐ!?