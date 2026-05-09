Aimerが、7月9日(木)に発売される「ソードアート・オンライン」家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』（エコーズオブアインクラッド）の主題歌を担当することが決定した。主題歌のタイトルは「Live to Survive」。「ゲームオーバー＝現実での死」のデスゲームへと変貌してしまった、浮遊城《アインクラッド》の世界に囚われたプレイヤーたちの悩みや葛藤、そして生き残るためにもがく姿を描いた、本作のための描き下ろし楽曲と