Aimerが、7月9日(木)に発売される「ソードアート・オンライン」家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』（エコーズオブアインクラッド）の主題歌を担当することが決定した。

主題歌のタイトルは「Live to Survive」。「ゲームオーバー＝現実での死」のデスゲームへと変貌してしまった、浮遊城《アインクラッド》の世界に囚われたプレイヤーたちの悩みや葛藤、そして生き残るためにもがく姿を描いた、本作のための描き下ろし楽曲となっている。2013年より続く人気ゲームシリーズの主題歌として、作品ファン・スタッフが熱望した「Aimer×ソードアート・オンラインシリーズ」のタッグが実現した形だ。

©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project©Bandai Namco Entertainment Inc.

楽曲は『Echoes of Aincrad』、そして『Echoes of Aincrad』の一部製品に収録される長編プロモーションアニメ映像『Unanswered//butterfly』の主題歌として起用されている。

そして、「Live to Survive」は7月1日（水）にデジタルシングルとしてリリースされることも決定。こちらは日本語・英語の2バージョンとインストゥルメンタルが収録される。

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■Aimerコメント

このたび、「ソードアート・オンライン」家庭用ゲーム最新作「Echoes of Aincrad」主題歌を担当させていただきました、Aimerです。「Live to Survive」、ゲームをプレイするみなさんの心拍を一段と上げられるような楽曲に仕上がったと思います。日本語、英語と、2つのバージョンを歌った曲はわたしにとっても初めてです。どちらもゲームと共に、楽しんで聴いていただけたらうれしいです。

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■デジタルシングル「Live to Survive」

2026年7月1日（水）配信スタート

事前登録 https://Aimer.lnk.to/LivetoSurvive_paps ■「Echoes of Aincrad」 製品情報

「Echoes of Aincrad」とは世界初のフルダイブ型MMORPG《ソードアート・オンライン》。

仮想空間に意識ごとダイブして味わう冒険は、多くのプレイヤーを惹きつけた。しかし、この仮想世界はゲーム内での死が現実世界の死となるデスゲームへと変貌してしまう。閉じ込められた無数のプレイヤーの中には、「あなた」の姿もあった。現実よりも残酷なこの世界で、「あなた」は共に冒険をしたことがあるβテスターのイオリと再会する。浮遊城《アインクラッド》を舞台に繰り広げられる、死と隣り合わせの仮想世界に囚われたプレイヤー達の悩みや葛藤を描く始まりのRPG。 タイトル Echoes of Aincrad

発売日 2026年7月9日（木）※STEAM®：7月10日（金）

対応プラットフォーム PlayStation®5/Xbox Series X|S/STEAM®

プレイ人数 1人

©2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project©Bandai Namco Entertainment Inc.