【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月10日19時放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、新企画「仕立て屋DASH」がスタート。 城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記））が、本来なら捨ててしまう“魚の皮”を有効利用し、服作りに挑戦。素材から仕立てまで、服をイチから手づくりする。 ■初の服作りに悪戦苦闘！「1着作るのにこんなに手