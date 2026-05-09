【モデルプレス＝2026/05/09】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、5月8日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（よる9時〜）に出演。新曲の歌詞にまつわる秘話を明かした。【写真】イコラブ、新曲歌詞誕生のきっかけを作ったメンバー◆野口衣織、新曲の歌詞は「Snow Manさんがきっかけ」この日のスタジオトークで野口衣織は、新曲「お姫様の作り方」について「歌詞に出てくる『