タレントのマツコ・デラックスが、8日放送の同局系バラエティー『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（毎週金曜後8：00）に出演。2ヶ月ぶりに番組に復帰し、入院生活を振り返った。【イメージ】フェンタニルを打った後のマツコマツコは番組の冒頭、スタジオで「こんなまぶしかったっけ？」と復帰した喜びを表現。有吉弘行から「まだ慣れない？」と聞かれると、「薄暗い部屋でずっと過ごしていたから」と話した。テロップでは「※首