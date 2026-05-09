6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ／毎週土曜後2：30〜※全8回）第4回が、きょう9日に放送される。それに先立って、見どころと場面写真が公開された。【番組カット】ノリノリ！木村慧人＆中島颯太とコラボダンスするBOYNEXTDOOR2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、