レアル・マドリードとポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョ氏が、監督就任に向けた協議を進めているようだ。8日、イギリスメディア『アスレティック』やドイツメディア『スカイ』が報じた。2シーズン連続で無冠が濃厚なレアル・マドリードは、シーズン終了後の監督交代が噂されている。アメリカ代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督、元リヴァプールのユルゲン・クロップ氏、ミランを率いるマッシミリアーノ・アッレグリ