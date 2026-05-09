猫がクルクルと3回連続で前転する動画がThreadsに投稿され、「お手本のような前転！」「受け身の練習してるかのよう」と驚きの声が集まっています。【写真】クルクルクルッと前転する猫さんの決定的瞬間披露したのは、猫専用賃貸Gatos Apartmentさん（gatos_apartment）の愛猫・ムーちゃん。飼い主が朝食中で遊んでくれないことにしびれを切らし、自分の尻尾を追いかけた結果の"偶然の大技"だったそうです。ムーちゃんは2歳の女の