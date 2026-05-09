国土交通省「令和8年地価公示」をもとに神奈川県が発表した地価動向によると、同県の住宅地の地価は5年連続で上昇しました。また、総務省が発表した2025年人口移動報告によると、神奈川県は他の都道府県からの転入者が転出者を上回る「転入超過」が2万8,052人と、東京都に次いで全国2位の多さとなりました。そんな神奈川県で特に人気のエリアはどこなのか、株式会社オープンハウスグループ「これから家を買いたい共働き子育て世帯