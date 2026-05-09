＜みずほアメリカズ・オープン2日目◇8日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞日本勢13人が出場する米国女子ツアーの第2ラウンドが終了した。【写真】制服じゃなくてもJK感！吉田優利の初々しい一枚強風が吹き荒れる難コンディションとなり、多くの選手が苦しんだが、日本勢も例外ではなかった。連日の「72」をマークした西郷真央と、初日にホールインワンを達成した勝みなみが、ともにトータル