―［言論ストロングスタイル］― 高市内閣のもとで改憲の現実味が高まっている。4月12日の自民党大会で「時は来た」と憲法改正への意欲を示した高市早苗首相だが、憲政史研究家の倉山満氏は「本当に意味があり効果が最も大きい改憲をするならば、９条だ」と論じる（以下、倉山氏による寄稿）◆効果が最も大きい改憲をするならば９条だ高市内閣になって、憲法改正が現実味を帯びてきた。仮にこのまま高支持率が続き、２年後の参議