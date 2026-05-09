親子で作ろう！電子レンジで「チョコケーキ」 小さいお子さんと一緒に楽しく作れる「チョコケーキ」をご紹介。電子レンジを使うことで調理時間を短縮でき、食べたいときにすぐ作れます！ 作っている間にお子さんが飽きてしまうこともなく、作って楽しい＆食べておいしいケーキです。 やさしい味のガトーショコラ子どもが食べやすいひとくちサイズ豆腐を入れて濃厚にホットケーキミックス＆ココアで手軽に 材料が少なめで加熱時