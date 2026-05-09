NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4730.70（+19.80+0.42%） 金６月限は続伸。時間外取引では、アジア時間から買い優勢。欧州時間に入り、上げ幅をを拡大し、２０ドル超の上昇で推移。イラン戦争の停戦に向けイランの回答待ちのなか、米中央軍がホルムズ海峡からオマーン湾に向かう船体がイランからの攻撃を受けたとの報道があり、原油相場が小高く推移も堅調に推移。日中取引では４月の米雇用統計が非農業部門