今年のWBCでブラジル代表として活躍したヤマハ・沢山優介投手大舞台で結果を残し、最高潮の状態で“勝負の1年”を過ごす。3月に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にブラジル代表として出場したヤマハの沢山優介投手。メジャーからも熱視線を浴びる最速151キロ左腕は「これまでで一番（プロに）行けるだろうという自信もある。日本しか考えていない」と、覚悟を示す。肉体的にも精神的にも成長できた貴重な1か