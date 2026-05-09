ファルコンSを制したダイヤモンドノットは7番に決まった。福永師は「スタートが上手。どの枠でも上手に走ってくれるけど真ん中あたりでいい枠だね」と納得の表情。金曜は角馬場で汗を流した。「追い切りを積んでいく中で体重が増えてパンプアップしている。今朝の雰囲気も良く、いい状態で向かえる」と厩舎G1初制覇を目指す。