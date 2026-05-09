芝クッション値9.7＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前8.2％、4角7.0％ダートG前4.6％、4角4.6％※金曜午前10時30分。芝はコース全周の内柵沿いに軽微な傷みが見られる。少しずつ差しも決まっているがイン有利。ダートは乾いてタフなレースとなりそうだ。