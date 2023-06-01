三井住友カードは5月1日、「【最大50%還元】電車でも!タッチでVisa割キャンペーン」を開始した。【最大50%還元】電車でも!タッチでVisa割キャンペーン期間は5月1日〜5月31日23時59分(早期終了の可能性がある)。対象カード限定で、スマホのVisaタッチ決済を利用すると、最大50%がキャッシュバックされる。○Visa割登録で30%キャッシュバックVisaのホームページで「Visa割」登録のうえ、対象の事業者でVisaのタッチ決済を利用すると