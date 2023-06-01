B-Rサーティワンアイスクリームは5月9日、「サーティワンフレーバー総選挙2026」の結果を発表した。サーティワンフレーバー総選挙2026 全100種の総合ランキング○過去最多70万票超を記録第5弾となる今回は2026年4月2日〜4月30日に実施され、投票数は前回の58万票を大きく上回る過去最多の705,971票となった。これまで全世界のサーティワンで開発された1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から厳選した100種の人気フレーバーが