きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅マイナス圏。ハイテク株の堅調さが続いており、ナスダックは史上初めてとなる２６０００台に乗せて、さらに上昇も、ダウは一時 の上昇が一服している。前日比は、ダウ工業株３０種平均が８．９０ドル安の４万９５８８．０７ドル、ナスダック総合指数が３１５．６０高の２万６１２１．８０。 昨日は連日の上昇が一服し、主要指数は軒並みマイナス圏となった。今日は堅調地合いに復し、