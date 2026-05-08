西武・隅田は8回2失点で3勝目8日にパ・リーグ公式戦3試合が行われた。ソフトバンクーロッテは、6-5でソフトバンクが今季初のサヨナラ勝利を収めた。3回に近藤健介外野手の8号2ランで先制するも、6回にロッテの友杉篤輝内野手、佐藤都志也捕手、藤原恭大外野手の適時打で逆転を許す。しかし2-5の6回に柳田悠岐外野手の犠飛で1点を返すと、9回に栗原陵矢内野手の9号ソロで1点差に。さらに牧原大成内野手の適時二塁打で同点とし、