三谷幸喜氏が作・演出を手掛ける新作ミュージカル「新宿発８時１５分」の大阪公演（１７日まで、ＳｋｙシアターＭＢＳ）を、ハイヒール・モモコが観劇。「素晴らしい舞台でした」と７日付のＳＮＳで感動を伝えた。「さすが作・演出の三谷幸喜さんさすが豪華天才演者陣キャンセル待ちしか買えないみたいですが、素晴らしい舞台でした」と出演者のウエンツ瑛士らと楽屋周辺で撮影したと思われる写真をアップした。モモコ