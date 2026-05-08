3シーズン連続で月間ベストゴール賞を受賞イングランド・プレミアリーグは5月8日、ブライトンに所属するMF三笘薫が第33節のトッテナム戦で決めたボレー弾が、4月の月間ベストゴール賞を受賞したと発表した。プレミアリーグにおいて、3シーズン連続で月間ベストゴール賞を受賞する快挙となった。三笘はトッテナム戦の前半48分、右サイドのMFパスカル・グロスからのクロスを左足ダイレクトでボレーシュート。完璧に捉えた一撃は