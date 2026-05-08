5月3日、Snow Manが結成14周年を迎えた。2012年、6人（岩本照、深澤辰哉、渡辺翔太、阿部亮平、宮舘涼太、佐久間大介）でスタートした同グループは、2019年1月の新メンバー加入（向井康二、目黒蓮、ラウール）を経て、2020年1月に『D.D. / Imitation Rain』でCDデビュー。同作は発売から3日でミリオンセールスを達成し、以降の作品でもミリオン超えを連発。2025年の「オリコン年間ランキン