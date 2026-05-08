メ～テレ（名古屋テレビ） 温暖化が進みこれまでの農作物がうまく育たなくなる事態に備え、岐阜市内で新たな作物を育てられないか、チャレンジが進んでいます。 JAぎふの施設で試験栽培されているのは、アボカドです。 岐阜県では、温暖化の影響でこれまで栽培されてきた作物が高温障害や品質低下に見舞われるリスクがあることから、新たな作物として亜熱帯が原産のアボカドの特産化を目指した研究を進めています