[故障者情報]モンテディオ山形は8日、MF氣田亮真が検査の結果、右膝内側側副靭帯損傷と診断されたと発表した。6日の群馬戦で負傷した。氣田はJ2・J3百年構想リーグでここまで全15試合に出場して2得点を決めていた。6日の群馬戦では途中出場するも終盤に途中交代していた。