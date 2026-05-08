8日午後7時1分ごろ、熊本県で最大震度2を観測する地震がありました。 気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度2を観測したのは、熊本県の熊本西区と宇城市です。 【各地の震度詳細】 ■震度2□熊本県熊本西区宇城市 ■震度1□熊本県熊本中央区熊本東区熊本南区八代市菊