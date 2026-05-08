バルセロナが、ローマに所属するコートジボワール代表DFエヴァン・エンディカの獲得に興味を持っているようだ。今夏に左利きのセンターバックの補強を目指しているバルセロナは、インテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニの獲得を熱望。バストーニはバルセロナからの公式オファーを待っているなかで、インテルは徹底抗戦の構えを見せている。そうしたなか、スペイン『MUNDO DEPORTIVO』によれば、バルセロナは