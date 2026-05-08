建設アクション実行委員会が開いた記者会見＝8日午後、東京・永田町建設業界の労働組合でつくる建設アクション実行委員会は8日、中東情勢の混乱が中小建設業の経営を圧迫しているとして、経済産業省に給付金支給や融資の実施を求める要請書を提出した。プラスチックの原料となるナフサが不足し、建設資材の供給が滞っているほか、塗料の希釈に使うシンナーの高騰を招いていると訴えた。東京都内で記者会見した東京土建一般労働