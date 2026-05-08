大分県農協の臨時職員が4月にかけて、顧客から預かった自動車共済の掛金およそ100万円を横領していたことがわかりました。 【写真を見る】JAの女性臨時職員が共済掛金100万円を横領「生活費に困っていた」20件分を着服大分 県農協によりますと、横領が発覚したのは杵築支店で共済窓口を担当していた40代の女性臨時職員です。 この職員は4月2日、自動車共済の掛金として預かったおよそ16万円を入金処理せず、横領していまし