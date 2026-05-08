「ホロライブ」所属のVTuber・輪堂千速さんが、8日までに自身のチャンネルを更新し、ガンプラ作りに挑戦。長時間かけた大作にファンから「かっこいい！」「見てて楽しかった〜」などの反響が集まっている。【動画】輪堂千速さんが作ったカッコいいガンプラ（8：40：35ごろ）今回のライブはスタジオからカメラありで配信され、千速さんは大好きなアニメ『機動戦士ガンダムUC』のガンプラ「HGUC 1／144 ユニコーンガンダム デス