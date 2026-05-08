◇パ・リーグオリックス─日本ハム（2026年5月8日京セラドーム）プロ初登板初先発に臨むオリックス・宮国凌空投手（20）が、同郷のエース・宮城がかつて使っていたBEGIN「三線の花」を登場曲に使ってマウンドへ上がった。中学時代は宮城と同じ「宜野湾ポニーズ」出身。昨年は帰省時にオフの自主トレも沖縄でともに行った。5日に支配下登録された際には「見ているから頑張れよ」と、連絡をもらった。左肘の負傷で長期離脱