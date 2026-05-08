【モデルプレス＝2026/05/08】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）がこのほど、韓国コスメブランド・fweeのルミネエスト新宿店に1日店長として来店。モデルプレスのインタビューに応じ、メイクアップのこだわりやメンバーとの思い出を語った。【写真】TWICEメンバー新宿に降臨◆TWICEナヨン、新宿「fwee Agit」に来店2025年に同ブランドのモデルに就任したナヨン。この日行われた来店イベントでは、1日