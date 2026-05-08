日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月8日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万7128枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 17128( 14735) ソシエテジェネラル証券 11335( 10056) 野村証券6278(3404) バ&#