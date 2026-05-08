大相撲夏場所（10日初日、東京・両国国技館）を前に、新任の出羽海事業部長（元幕内・小城ノ花）が8日、東京・両国国技館で取材に応じた。事業部長に就任後、初めての本場所を迎える。「チケットが完売ということで、いいスタートでできるかなと思う」。横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）、カド番の大関・安青錦（22＝安治川部屋）が初日から休場となり、「（大の里の）横綱土俵入りも見たいお客さんもたくさんいるだろうし、