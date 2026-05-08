【第19話】 5月8日公開 第19話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は5月8日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第19話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第19話では、アーカードとトバルカインの戦いが決着する。接近戦において圧倒的な力を振るうアーカード。その暴力にさらされたトバルカインは……。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太