長嶋茂雄さん巨人は8日、元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となる6月3日のオリックス戦（東京ドーム）を「FOR3VER6.3〜長嶋茂雄〜」と銘打って開催すると発表した。監督、コーチ、選手は左袖に追悼のロゴワッペンが付いたユニホームを着用。試合前の練習は限定デザインのTシャツで行う。球場内では特別映像を放送し、長嶋さんにまつわる展示なども行われる。