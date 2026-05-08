歌舞伎俳優の市川染五郎が8日、都内で行われた舞台『ハムレット』囲み取材に登壇。ストレートプレイに初出演、初主演を務めることに意気込みを語った。【集合ショット】華やか…！舞台衣装で登場した市川染五郎＆當真あみら出演者染五郎は、祖父・松本白鸚、父・松本幸四郎も経験してきた王子・ハムレットを演じる。「（演出のデヴィッド）ルヴォーさんから受け取るものを一つ一つ自分の中で整理して、ハムレットを演じる上で