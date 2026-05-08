ユニットコムは4月28日、パソコン工房店舗と公式WEBストア上で、GeForce RTX 5090 Founders Editionを組み合わせた組み立てキットを発売した。パソコン組立代行サービスにも対応しており、依頼することも可能だ。GeForce RTX 5090 Founders Edition入り自作PC組み立てキット発売！ パソコン工房からCPU・マザーボード・メモリ・SSD・電源なども人気の厳選パーツで取り揃えたという組立キットに、GeForce RTX 5090 Founders Edition