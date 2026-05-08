お笑いトリオ「森三中」大島美幸（46）が8日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演し、ユニット活動の舞台裏を明かした。お笑いコンビ「ガンバレルーヤ」とともに一昨年、3人組ユニット「MyM（マイムー）」を結成。歌とダンスに挑戦し、お笑いとは違った新境地を見せている。結成は大島の声掛けから始まったという。「最初にBE:FIRSTのオーディション番組をやっていて、紅白とか出場してい