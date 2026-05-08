ヨドバシカメラ マルチメディアAkibaとヨドバシカメラ マルチメディア梅田が、eスポーツチーム「REJECT」を運営するREJECTのゲーミングギア「REJECT GEAR」の取り扱いを開始した。これまでオンライン中心だった同ブランドが実店舗での販売となり、ユーザーが実機を体験して購入できる環境が整った。●プロゲーマーの知見を反映した本格ギアREJECT GEARは、世界レベルで戦うeスポーツ選手の知見をもとに開発されたゲーミングブ