【セブ共同】東南アジア諸国連合（ASEAN）は8日、フィリピンで首脳会議を開き、ミャンマー親軍政権閣僚らの会議復帰を巡り、7月の外相会議へのオンライン参加を認める案で大筋合意した。ASEAN交渉筋が明らかにした。