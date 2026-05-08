堀琴音が自身のインスタグラムを更新。3月に地元・宮崎で開催された国内女子ツアー「アクサレディス」で通算4勝目を挙げた永峰咲希の祝勝会を、同級生が集まって開催したことを投稿した。【写真】「3時間半ノンストップで喋れる同級生」強すぎと自負する4人（全2枚）祝勝会には安田彩乃と権藤可恋も参加。3人は1995年生まれ、堀だけが96年3月生まれだが、学校では全員が同学年だ。「3時間半ノンストップで喋れる同級生強すぎ」と堀