午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６５６、値下がり銘柄数は８６９、変わらずは４１銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に金属製品、サービス、その他製品、電気機器など。値下がりで目立つのは銀行、証券・商品、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS