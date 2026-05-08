激YABAデータから今の日本のリアルを取材する、読売テレビ／日本テレビ系特番『出川・伊沢のニッポンYABAデータ』が7日に放送され、日本の物価高とAIの進化について紹介。SNSでは、「AIに対する出川さんの“圧”がすごかった」「思っていた以上にYABAい状況だった」などの声が上がっている。出川哲朗身近な話題からは、ロシアとウクライナの戦争の頃から始まった物価高について触れられ、あまりの値上がりにランチを抜く人が急増し