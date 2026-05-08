タレントの藤本美貴が7日に自身のアメブロを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が作った昼食に感激したことを明かした。この日、藤本は「午前中用事があって出かけてた私」と切り出し「これから帰るねって帰ったらお昼ご飯作ってくれてた」と庄司が昼食を用意してくれていたことを報告。食卓に並んだ手料理の写真を公開した。続けて「最高そして美味しい」と絶賛し「わさびとか本物のわさびからとかそんな事ある？笑」と