子役として活躍していた俳優の村山輝星（16）が、成長した最新ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。【映像】村山輝星「大きくなってびっくり」成長した最新ショット5歳の頃から芸能活動を開始し、2017年から4年間、NHK Eテレの教育番組『えいごであそぼ With Orton』にレギュラー出演していた村山。その後は、『au』のテレビCM「三太郎シリーズ」や日本テレビ系情報番組『ヒルナンデス！』に出演するなど、マルチに活