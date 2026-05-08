ワイノットは4月27日、自社グループ企業の売却経験をもとに、建設業界に特化したM&Aアナリストとしての相談サービス「M&Aお悩み相談」を開設した。川村社長とスタッフ現在、建設業界では後継者不足や人材難を背景にM&Aへの関心が高まっている。引退を控えた層だけでなく、40代を中心とした比較的若い経営者からの相談も急増。こうした若い経営者はM&Aを、「出口(リタイア)」ではなく、人材確保や組織の持続性、さ