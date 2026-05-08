菩提樹が運営するとんかつ専門店「かつ吉」は5月1日から、夏季限定メニュー「冷やしかつ丼」および「特製梅だれとんかつ定食」の提供を開始した。冷やしかつ丼猛暑が続く近年の夏において、揚げ物業態は敬遠されがちだが、同店は「スタミナはつけたいが重いものは避けたい」という矛盾するニーズへの解決策を2つ提示する。「冷たいものなら食べられるが、満足できない」という声を受け開発したメニューが「冷やしかつ丼(ロース使用